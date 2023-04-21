В мэрии Петрозаводска рассказали об изменениях схемы движения в День города

Из-за массовых гуляний транспорт поедет по другим маршрутам.

В администрации Петрозаводска рассказали об изменениях схемы движения транспорта в городе, связанных с празднованием Дня города.

Так, с 7.00 утра 24 июня до 01.00 ночи 25 июня будет закрыт проезд по улицам Пушкинской и Фаддеевской, от улицы Куйбышева в сторону Онежской набережной по проспектам Ленина и Карла Маркса, улицам Еремеева и Германа Титова, по улице Луначарского от набережной Гюллинга, через Пименовский мост и по площади Кирова.

Накануне вечером вблизи обозначенных мест вступит в силу запрет остановки транспорта.

Пешеходным также станет участок Неглинской набережной от улицы Федосовой до улицы Куйбышева 24 июня с 12.00 до 15.00.

Администрация Петрозаводска призывает водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.