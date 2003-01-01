Сегодня начнется снос еще одного аварийного дома в Петрозаводска

На планерке в мэрии Петрозаводска 26 января января рассказали, что до начала весеннего периода планируется демонтировать семь домов. Работы по одному из них начнутся уже сегодня.

фото: © Яндекс.карты/yandex.ru/maps