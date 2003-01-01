Сегодня начнется снос еще одного аварийного дома в Петрозаводска

На планерке в мэрии Петрозаводска 26 января января рассказали, что до начала весеннего периода планируется демонтировать семь домов. Работы по одному из них начнутся уже сегодня.
В этом году будет продолжаться демонтаж аварийных домов, которые были расселены ранее, рассказали на городской планерке в мэрии Петрозаводска.
В частности, речь зашла о доме 23 Вытегорском шоссе. Работы по его снову начнутся сегодня и должны быть выполнены на следующей неделе. Также было сообщено о еще двух домах, работа с которыми должна завершиться за этот период.
В целом, по плану до начала весны работы по сносу должны быть закончены с с семью домами.
Ранее сообщалось, что пять домов для расселения аварийного жилья введут в Карелии уже в этом году.