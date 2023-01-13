В мэрии Петрозаводска расскажут, как тратят деньги на развитие ЖКХ

Традиционную планерку в администрации Петрозаводска посвятят развитию жилищно-коммунального хозяйства.

В понедельник, 16 января, в мэрии карельской столицы пройдет планерное совещание, на котором чиновники обсудят развитие ЖКХ.



В частности, речь пойдет о запланированных работах на средства субсидии из бюджета республики. С докладом перед жителями выступит председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова.



Совещание начнется в 10.00. Прямая трансляция мероприятия будет доступна по ссылке.