В мэрии Петрозаводска с открытыми лицами поговорят о городских библиотеках

В администрацию города наконец-то можно будет прийти без медицинской маски.

В понедельник в петрозаводской мэрии состоится традиционная городская планерка. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский.

«Друзья, в понедельник впервые за очень долгое время состоится городская планерка, прийти на которую можно будет без медицинской маски! С открытыми лицами в день рождения Александра Сергеевича Пушкина мы поговорим о работе муниципальных библиотек», — призвал всех неравнодушных градоначальник.

Конкретными вопросами на планерке станут, в частности, организация работы библиотек во время каникул и мероприятия для детей в ближайшие три месяца.

Планерка начнется в 10 утра в понедельник. Будет доступна трансляция заседания.