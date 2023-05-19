В мэрии Петрозаводска сообщили, какие дворы благоустроят в 2024 году

Утвержден перечень дворов Петрозаводска, которые благоустроят в 2024 году по программе «Комфортная городская среда», сообщили городские власти.

В администрации карельской столицы прошло заседание общественной комиссии по «Комфортной городской среде».



На заседании утвердили список из 35 дворов, которые благоустроят в следующем году:



Октябрьский проспект, дома №№ 30, 30-А, 63, 63-Б;



проспект Александра Невского, дома №№ 18, 25;



улица Торнева,17;



Сегежская улица, 9, 13, 17, 19, 21;



Ключевая, 22, 26;



Первомайский проспект, 20, 31;



Московская улица, 15;



улица Льва Толстого, 23;



Коммунистов, 4;



Герцена, 31-А;



улица Репникова, 9, 15;



Гвардейская, №17;



Судостроительная, 16;



Нойбранденбургская улица, 16-А;



Гвардейская, 15;



Советская улица, дом №16;



Репникова, 19;



Максима Горького, 24;



Лесной проспект, 5;



бульвар Интернационалистов, дом №6, корпус 2;



Березовая аллея, 25;



Софьи Ковалевской, 5;



переулок Попова, 3;



Ключевское шоссе, 9-А.