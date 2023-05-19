В мэрии Петрозаводска сообщили, какие дворы благоустроят в 2024 году

Утвержден перечень дворов Петрозаводска, которые благоустроят в 2024 году по программе «Комфортная городская среда», сообщили городские власти.
В администрации карельской столицы прошло заседание общественной комиссии по «Комфортной городской среде».
На заседании утвердили список из 35 дворов, которые благоустроят в следующем году:
Октябрьский проспект, дома №№ 30, 30-А, 63, 63-Б;
проспект Александра Невского, дома №№ 18, 25;
улица Торнева,17;
Сегежская улица, 9, 13, 17, 19, 21;
Ключевая, 22, 26;
Первомайский проспект, 20, 31;
Московская улица, 15;
улица Льва Толстого, 23;
Коммунистов, 4;
Герцена, 31-А;
улица Репникова, 9, 15;
Гвардейская, №17;
Судостроительная, 16;
Нойбранденбургская улица, 16-А;
Гвардейская, 15;
Советская улица, дом №16;
Репникова, 19;
Максима Горького, 24;
Лесной проспект, 5;
бульвар Интернационалистов, дом №6, корпус 2;
Березовая аллея, 25;
Софьи Ковалевской, 5;
переулок Попова, 3;
Ключевское шоссе, 9-А.
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