В мэрии Петрозаводска сообщили, кто и как должен убирать сосульки с домов

Администрация карельской столицы напомнила о необходимости чистить крыши зданий от снега и наледи.

Организациям напомнили о необходимости очистки кровель, козырьков подъездов и навесов от снега и наледи.



Управляющие компании, ТСЖ, владельцы и арендаторы нежилых помещений, а также владельцы частных домов должны непрерывно контролировать состояние своих строений и подведомственных зданий, заявили в мэрии.



«Все мероприятия нужно организовывать в соответствии с требованиями техники безопасности. При высотных работах обязательно страховочное снаряжение. При скоплении на крыше снега, появлении свесов и сосулек, необходимо оградить опасные участки и установить предупреждающие таблички. Кроме того, специалист, ответственный за уборку, обязан находиться рядом с зоной сброса», — сообщили в петрозаводской администрации.



Жители карельской столицы могут пожаловаться на плохое содержание крыш по круглосуточному номеру ЕДДС 051.



Правила безопасности при угрозе падения сосулек и схода снега с крыш домов размещены по ссылке.