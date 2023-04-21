В мэрии Петрозаводска сообщили, в каких школах Древлянки есть свободные места для первоклашек

Мэрия Петрозаводска настоятельно рекомендует жителям определиться с выбором школы в своем районе накануне 2 этапа приемной кампании.

В среду, 5 июля, в администрации Петрозаводска состоялось совещание с директорами школ Древлянки. На нем обсудили начальный этап приемной кампании в первые классы, который завершается сегодня. Речь, в частности, шла о многочисленных дублирующих заявлениях, которые родители подали сразу в несколько школ.



Завтра, 6 июля, начнется второй этап приемной кампании, который дает право попасть в школы вне района проживания. Такая возможность будет при наличии свободных мест.



Пока свободные места в первые классы есть, например, в Академическом лицее и лицее № 1.



«В связи с приближением второго этапа приемной кампании администрация Петрозаводска настоятельно рекомендует жителям Древлянки определиться с выбором образовательной организации, принести оригиналы документов, а также отозвать дублирующие заявления, поданные в другие школы», - говорится в сообщении пресс-службы мэрии города.



Напомним, изначально в школах Древлянки в новом учебном году планировали открыть 24 первых класса, но их число увеличили до 30-ти: семь — в школе № 55, семь — в лицее № 1, шесть — в школе № 46, по пять — в Академическом лицее и школе № 43.



Консультацию родители будущих первоклассников могут получить по телефону горячей линии 77-04-53, а также в самих школах.