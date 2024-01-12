В мэрии Петрозаводска спросят с коммунальных служб города

На предстоящей планерке выступит председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова.

Работу коммунальных служб и деятельность некоммерческого фонда «Новое образование» обсудят на планерном совещании в администрации Петрозаводска.



На открытом планерном совещании 15 января выступят председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова и руководитель общественной организации Галина Степанова, сообщили в мэрии города.



Председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова расскажет об оперативной обстановке по работе коммунальных служб.



А председатель некоммерческого фонда «Новое образование» Галина Степанова выступит с докладом «20 лет на благо жителей города».



Планерное совещание начнется в 10.00. Прямая трансляция мероприятия будет доступна в интернете.