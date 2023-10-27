В мэрии Петрозаводска собственников призвали оперативно устранить последствия снегопада

Собственникам и арендаторам необходимо очистить крыши от снега и льда.

Собственникам и арендаторам необходимо оперативно очистить крыши от снега и льда, сообщили в администрации Петрозаводска 31 октября.

В мэрии напомнили организациям всех форм собственности о необходимости очистки кровель, козырьков подъездов и навесов от снега и наледи. Несвоевременно проведенные работы создают угрозу жизни и здоровью горожан, сохранности личного и общественного имущества, предупредили в источнике.

Как подчеркнули в администрации, управляющие компании, ТСЖ, владельцы и арендаторы нежилых помещений, а также жители, имеющие в собственности индивидуальные дома, обязаны непрерывно следить за состоянием своих строений и подведомственных зданий.

Организациям необходимо организовать мероприятия в связи с прошедшим снегопадом и оттепелью. Их нужно проводить в соответствии с техникой безопасности: при высотных работах обязательно использование страховочного снаряжения, а при очистке кровель — выставление ограждения для безопасности пешеходов. Специалист, ответственный за уборку, обязан находиться рядом с зоной сброса.

При скоплении на крыше снега, появлении свесов и сосулек, необходимо принять незамедлительные меры по ограждению опасных участков, установить предупреждающие таблички.

Для передвижения пешеходов и проезда транспорта экстренных служб руководителям организаций следует усилить контроль содержания дворов — очистки от снега придомовых территорий и посыпки их противогололедными материалами.

Во избежание аварий на инженерных системах необходимо закрыть выходы на кровли, входы в подвальные и чердачные помещения, помещения электрощитовых, тепловых и водомерных узлов, предупредили в администрации.