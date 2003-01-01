В мэрии рассказали, есть ли собственник у трансформаторной будки в Петрозаводске, возле которой ударило током подростка

Сотрудники мэрии признали в ответе на запрос «Столицы на Онего», что у трансформаторной будки, возле которой ударило током подростка, нет собственника. Это помещение бесхозное.

«Столица на Онего» получила официальный ответ мэрии по поводу собственников помещений на территории бывшего цветочного питомника в Петрозаводске. Напомним, там пострадал 14-летний Демьян. Вместе с друзьями он гулял на территории «заброшек», и подростка ударило током. У него ампутировали ногу.

Сейчас идет расследование уголовного дела о халатности. Но, кто допустил ее, пока непонятно. В правоохранительных органах пытаются разобраться, кто собственник помещения с опасным оборудованием.

Напомним, трансформаторная будка – одно из трех помещений заброшенного здания на Лососинском шоссе. Помимо него, там бывший гараж и еще одна хозпостройка, в которую и проник подросток, не подразумевая об опасности. По сути, оно с будкой под одной крышей, но в мэрии нам пояснили, что это два самостоятельных помещения. В одном находится электрооборудование. Оно принадлежит городскому предприятию «ПЭС». У того оборудование арендует компания «ОРЭС», которая обслуживает имущество и следит за зданием – периодически подкрашивает дверь, размещает наклейки.

- Оборудование трансформаторной подстанции, арендуемое АО «ОРЭС Петрозаводск», расположено в пристройке, которая, согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости, не входит в состав муниципального здания с кадастровым номером 10:01:0110175:87 (здание котельной). Отметим, что за безопасность арендуемого имущества отвечает арендатор, - сообщили в мэрии.

То есть владельца у здания с опасным оборудованием нет, оно бесхозное. В настоящий момент, то есть после ЧП, Администрацией Петрозаводска сделаны запросы в Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия, ГУП РК РГЦ «Недвижимость» и МТУ Росимущества в Мурманской области и Республике Карелия.

- На основании их ответов в соответствии с требованиями законодательства станет возможным постановка пристройки на государственный кадастровый учет и учет в регистрирующем органе в качестве бесхозяйного объекта недвижимости. По истечении года мэрия сможет обратиться с исковым заявлением в суд для признания на пристройку права муниципальной собственности, - уточнили в администрации города.

Остальные помещения, включая то, что поблизости к будке, и сейчас в собственности мэрии. Чиновники признали, что оно не используется. При этом дверей там в момент ЧП не было, то есть пройти через проем к трансформаторной будке проблем не составляло, что и сделал подросток. Сейчас он забетонирован.

На вопрос «Столицы», планирует ли мэрия сносить заброшенные помещения, чиновники ответили утвердительно.

- Указанные объекты недвижимости находятся на балансе у муниципального казенного учреждения Петрозаводского городского округа «Петрозаводский центр учета имущества» (далее – Учреждение), которое как балансодержатель имущества муниципальной казны Петрозаводского городского округа на постоянной основе проводит обследования муниципальных объектов, - заверили чиновники.

С просьбой включить в маршруты патрулирования вышеуказанную территорию мэрия обращалась в МВД. На наш вопрос в ведомстве сообщили, что это не их зона ответственности. Обеспечивать безопасность зданий, в том числе заброшенных, должны собственники помещений.

- Помещения включены в Реестр выявленных руинированных объектов на территории Петрозаводска. Прорабатывается вопрос по сносу их в текущем году, - пообещали чиновники.

Напомним, 23 июня вечером 14-летний подросток Демьян гулял с друзьями на территории бывшего комбината благоустройств, вошел в заброшенное здание, не осознавая, что это опасное сооружение (никаких опознавательных знаков на нем не было, говорят дети) и его ударило током. Позднее выяснилось, что в одном из помещений «заброшки» был действующий электротрансформатор.

После трагедии друзья пострадавшего самостоятельно закрыли вход в соседнее с трансформаторной подстанцией помещение и написали на импровизированной двери: «Не входи! Тут чуть не умер человек (наш друг)».

Как «Столице на Онего» подчеркнули ранее в Следкоме и Прокуратуре продолжается расследование, опрашиваются собственники и арендаторы. Но пока это все, что могут сообщить правоохранительные органы. Поиск ответственного за халатность лица продолжается.

Добавим, что 31 июля с родителями пострадавшего встретились представители компании «ОРЭС», которая обслуживает трансформаторное оборудование. Они принесли извинения. Как позже написала мама мальчика, семья не заинтересована в скандалах и поисках виновных. Главная цель — обеспечить сыну полноценную реабилитацию и создать все условия для его скорейшего восстановления. На качественный протез ребенку потребуется более миллиона рублей.

Этот несчастный случай стал уроком для всех – и пострадавшего, и его семьи, и чиновников с коммунальщиками в том числе.