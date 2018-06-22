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Новости. Общество
11:30, 22 Июня 2018

В мэрии рассказали, когда начнут стерилизовать бездомных животных в Петрозаводске

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Стерилизацию отловленных животных в Петрозаводске предполагается начать в конце июля, сообщила замглавы карельской столицы Юлия Мизинкова.

Для проведения стерилизации бездомных животных в 2017 году на территории МУП "Автоспецтранс" было обустроено помещение хирургического ветеринарного пункта, сообщили в городской администрации. 

"В конце июля специалисты-ветеринары должны начать там стерилизацию содержащихся в приюте "Автоспецтранса" собак. Специальное оборудование, лекарственные препараты, материалы и работа медицинских работников будут оплачиваться за счет средств гранта, выигранного городским обществом защиты животных", - отметила Юлия Мизинкова.

По мнению специалистов, что стерилизация не только позволит сократить количество бродячих животных на улицах города, но и снизит нагрузку на муниципальный приют.

"Многие горожане хотят забрать безнадзорных собак, но с обязательным условием, чтобы животные были стерилизованы", – сказала Мизинкова.

Напомним, с этого года все помещаемые в муниципальный приют собаки в обязательном порядке снабжаются чипом, что помогает вести их учет.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2018-06-22 13:34:14
Знаем мы как там "стерилизуют",собачкам пришёл капец!,Все пригородные свалки будут завалены трупами собак.
Горожанин
2018-06-22 12:45:17
А собаководов, нарушающих правила содержания животных, не будут стерилизовать?!
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