В мэрии рассказали, на каких улицах Петрозаводска проводится ямочный ремонт

В Петрозаводске ведется второй этап ямочного ремонта магистралей, сообщили в администрации города.

Дорожные работы, которые выполняет подрядная организация ИП Мосоян Р.С., идут в разных районах города.

Фрезеровка и укладка нового асфальта завершены на участке улицы Лесной, отфрезеровано старое полотно на отрезках улиц Ленинградской, Герцена, Калевалы и на перекрестке улиц Калинина и Казарменской.

"Рабочие подрядной организации фрезеруют покрытие на улице Лизы Чайкиной. Также завершено асфальтирование участка проезда Тидена (от Вытегорского шоссе до дома № 1). В ближайшее время там начнется отсыпка и укрепление обочин", - сообщил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.