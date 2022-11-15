В мэрии выяснили, сколько домов в Петрозаводске не готовы к зиме

В столице Карелии проверили содержание многоквартирных домов и их подготовку к зимнему сезону.

За минувшую неделю сотрудники МКУ «Служба заказчика» проверили содержание 165 многоквартирных домов. В результате было выявлено 94 нарушения, больше половины из которых касались обслуживания общего имущества в МКД накануне зимы.

Кроме того, нарушения были связаны с уборкой мусора во дворах, содержанием системы электроснабжения, фасадов и других элементов инфраструктуры многоквартирных домов.

В адрес управляющих компаний направлены уведомления об устранении нарушений.

В администрации напомнили, что сообщить о нарушениях уборки дворов и содержании внутридомовой инфраструктуры горожане могут по телефону ЕДДС — 051, а также в управлении жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства комитета жилищно-коммунального хозяйства мэрии по телефону: (814-2) 70-61-21.