В мэрии заявили о круглосуточной уборке в Петрозаводске

Чистоту в столице республики поддерживают десятки рабочих и спецтехника.

Уборка улиц Петрозаводска ведется круглосуточно, заверили чиновники. Содержанием улиц во всех районах Петрозаводска занимаются кондопожское ДРСУ и субподрядчики. Так, 10 ноября работали комбинированные машины.



Четыре мобильные бригады приводили в порядок остановки и пешеходные переходы, а также в случае необходимости должны были подсыпать опасные участки солью и песком. Грейдер выравнивал дороги на Совхозной улице, Вознесенском шоссе и Птицефабрике. Тракторы подметали тротуары на Кукковке, Зареке, Древлянке, Ключевой и в центре. Подрядчик вывозил снег с центра, Зареки и Ключевой.



В мэрии карельской столицы также отметили, что горожане могут жаловаться на плохую уборку улиц и тротуаров по телефонам кондопожского ДРСУ: 8 (814-2) 70-35-67; 8 921-222-71-87.



Работу управляющих компаний и ТСЖ контролируют сами жильцы домов. В случае плохой работы жилищных организаций необходимо обратиться в Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору через портал ГИС ЖКХ.



