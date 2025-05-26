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В Карелии рестораны кормят гостей неизвестным мясом диких животных

Новости. Общество
14:20, 03 Июня 2025
фото: © Gorodenkoff / istockphoto

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У мяса не оказалось необходимых сопроводительных документов.

Этой весной Россельхознадзор в рамках цифрового мониторинга наблюдал за предприятиями общественного питания (рестораны и кафе), которые предлагают блюда с мясом диких животных.

Управление проанализировало данные систем «Меркурий» и ФГИС «ВетИС», для проверки наличия ветеринарных сопроводительных документов на мясо. Они подтверждают происхождение животноводческой продукции и проведение ветеринарно-санитарной экспертизы, а следовательно, ее безопасность для потребителя.

Одно предприятие предлагало гостям котлеты из медвежатины, но ветеринарных документов на медвежье мясо не оказалось.

В семи заведениях подавались блюда из оленины: в четырех случаях на оленину не было документов, в двух случаях мясо по данным ветеринарных документов было исследовано лишь частично, в одном случае срок годности мяса был необоснованно увеличен.

В 7 кафе предлагались блюда из лосятины и документов на мясо не оказалось ни в системе «Меркурий» ни ФГИС «ВетИС» .

В двух заведениях в продаже были блюда из мяса кабана, документы также отсутствовали.

В ходе мониторинга установили случаи несвоевременного гашения ветеринарных сопроводительных документов, это значит, что мясо забрали от поставщика или перевозчика позже назначенного срока. Полное отсутствие ветеринарных сопроводительных документов может указывать на подмену мяса другими видами, например, говядиной.

«Мясо неизвестного происхождения может оказаться, например, просроченным, или зараженным возбудителями опасных инфекций... Так, среди диких животных распространен трихинеллез — опасное паразитарное заболевание человека и животных. Человек чаще всего заражается ими через пораженное трихинеллами мясо диких животных, например, медведя. Возбудители трихинеллеза — паразиты-нематоды Trichinella, переносят воздействие поваренной соли, применяемой для консервации, не боятся относительно высокой или низкой температуры, поэтому не погибают при засолке, копчении, замораживании», - рассказали в Управлении россельхознадзора Карелии.

Напомним, что ранее прокуратура планировала проверить скандальное кафе в Петрозаводске.

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