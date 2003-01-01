В мессенджере MAX запустили канал о Республике Карелия

Благодаря новому каналу Правительства Карелии жители республики могут следить за актуальными новостями региона в отечественном мессенджере.
Правительство региона расширяет своё присутствие в социальных сетях и запускает канал о Карелии в российском мессенджере MAX. Каждый желающий сможет подписаться на канал «Республика Карелия» по ссылке, чтобы следить за самыми актуальными новостями региона.
Напомним, что MAX — полностью российская разработка — является совершенно бесплатным, приложение работает на любых устройствах — смартфонах и компьютерах. В него также встроена платформа мини-приложений.
Мессенджер разработан дочерней компанией VK — ООО «Коммуникационная платформа» и входит в реестр российского программного обеспечения.
Скачать мессенджер MAX можно здесь.