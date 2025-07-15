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В местах купания петрозаводчан обнаружены фекальные бактерии и кишечная палочка

Новости. Общество
15:35, 16 Июля 2025
фото: © «Столица на Онего»

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Роспотребнадзор Карелии проверил почву и воду не пляжах в Петрозаводске, Лососинном и в Пряже. Только в Пряже все хорошо.

Управление Роспотребнадзора по Республики Карелия провело традиционный ежегодный мониторинг качества воды и почвы в местах массового отдыха людей. В июне отборы проб воды и почвы были собраны в местечках Пески и Сайнаволок, на набережной Гюллинга (пляж у реки Лососинка), на Каменном карьере, в Лососинном Прионежского района, а также в поселке Пряжа на улице Советской (напротив домов №1, 3, 5).

В итоге только пляж в Пряже соответствует требованиям СанПИН. Воду проверяли на соответствие микробиологическим показателям, а почву – микробиологическим и паразитологическим показателям.

В Пряже по обоим пунктам все в порядке. Во всех остальных проверенных местах отдыха почва по паразитологическим показателям соответствует требованиям санитарного законодательства. А вот по микробиологическому показателю в почве есть проблемы в Каменном карьере и Сайнаволоке. В карьере превышен гигиенический норматив по показателю энтерококки (фекальные стрептококки).

В Сайнаволоке проба почвы по содержанию обобщенных колиформных бактерий не соответствует требованиям санитарного законодательства.
С водой еще хуже. Везде (кроме Пряжи) выявлены либо только энтерококки (свидетельствуют о фекальном загрязнении воды), либо целый набор: энтерококки, обобщенные колиформные бактерии и кишечная палочка (E.coli). Последнюю нашли в Сайнаволоке и в воде реки Лососинка на Гюллинга.

Вывод простой – купающиеся и отдыхающие во всех этих местах рискуют получить серьезные проблемы со здоровьем, как минимум, острую кишечную инфекцию.

Роспотребнадзор напоминает, что все проверенные пляжи официальными пляжами не являются. Купание там запрещено. Добавим, что в Карелии по-прежнему нет ни одного официального пляжа. Жара есть, а пляжей нет. Купайтесь дома в душе, если, конечно, в вашем районе не отключена вода. 

 

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