В международном аэропорту Петербурга вводили план «Ковер»

Аэропорт Пулково 31 января временно ограничивал работу.
Международный аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге вводил временные ограничения, сообщили ТАСС в пресс-службе воздушного узла. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.
«Сейчас аэропорт Пулково работает штатно. Временные ограничения вводились с 03:53 по 05:11», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о вводе плана «Ковер».
В пресс-службе не уточнили, сколько рейсов затронули временные ограничения. Однако, согласно онлайн-табло на сайте аэропорта, рейс U6 2880 Душанбе — Санкт-Петербург авиакомпании «Уральские авиалинии», который должен был прилететь в 04:00 мск, сел в аэропорту Домодедово и прибудет с опозданием на три часа.
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