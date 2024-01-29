В международном аэропорту Петербурга вводили план «Ковер»

Аэропорт Пулково 31 января временно ограничивал работу.

Международный аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге вводил временные ограничения, сообщили ТАСС в пресс-службе воздушного узла. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

«Сейчас аэропорт Пулково работает штатно. Временные ограничения вводились с 03:53 по 05:11», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о вводе плана «Ковер».

В пресс-службе не уточнили, сколько рейсов затронули временные ограничения. Однако, согласно онлайн-табло на сайте аэропорта, рейс U6 2880 Душанбе — Санкт-Петербург авиакомпании «Уральские авиалинии», который должен был прилететь в 04:00 мск, сел в аэропорту Домодедово и прибудет с опозданием на три часа.