Филолог в Петрозаводске раскрыла секрет грамотности

Сегодня, 8 сентября, отмечается Международный день грамотности.

Впервые праздник отметили в 1967 году. Его учредила ЮНЕСКО по итогам Всемирной конференции министров образования в Тегеране. Его целью было привлечение внимания к проблеме безграмотности в мире.

Ежегодно организаторы фокусируются на конкретной теме. В этом году праздник пройдет под девизом «Продвижение грамотности в цифровую эпоху». По данным ЮНЕСКО, более 739 млн человек в мире не владеют базовыми навыками чтения и письма. Для них цифровизация может обернуться «двойной маргинализацией» — отсутствием доступа как к традиционному образованию, так и к преимуществам цифровой эпохи.

А мы решили спросить филолога, петрозаводского учителя русского языка и литературы Светлану Сельцову, как повысить свою грамотность и помочь это сделать детям.

— Самый простой способ стать грамотным — чиать! Читать много и с удовольствием. Однажды на родительском собрании меня спросили, как ЗАСТАВИТЬ сына читать. Я сказала, что ЗАСТАВИТЬ — невозможно и даже противопоказано. Так делать нельзя — нельзя заставлять. Лучший способ — показать пример. Ну логика тут такая: если папа хочет, чтобы сын увлекался рыбалкой, что он сделает? Конечно, возьмёт сына на рыбалку. Надо испытать кайф рыбалки, чтобы ею увлечься. Так и с чтением — надо читать самому, тогда и дети будут читать. А если будут читать, то в мозгу будут формироваться нужные нейронные связи и грамотность тоже вырастет, — говорит Светлана Сельцова.

Это подтверждает и опыт известных людей, многого добившихся в этой жизни. К примеру, предприниматель и один из богатых людей мира Уоррен Баффет проводит 80% своего дня за чтением. Когда у него спросили совета, он сказал: «Читайте по 500 страниц в день. Знания накапливаются, как сложные проценты». Один из создателей компании Microsoft Билл Гейтс назвал книги ключом к своему успеху. Он читает по 50 книг в год. Федор Достоевский писал: «Когда я вижу вокруг себя, как люди, не зная, куда девать свое свободное время, изыскивают самые жалкие занятия и развлечения, я разыскиваю книгу и говорю внутренне: этого одного довольно на целую жизнь».