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В Международный день театра служители Мельпомены в Петрозаводске приглашают зрителей на концерт

Новости. Культура
13:35, 25 Марта 2021
фото: © Музыкальный театр Карелии
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Музыкальный театр в свой профессиональный праздник приглашает зрителей на концерт, выставку, экскурсии, мастер-классы и продает билеты с большими скидками.

В Международный день театра 27 марта Музыкальный театр Карелии присоединится к акции, позволяющей театралам купить билеты по праздничной цене.

"Мы уже шестой сезон поддерживаем эту традицию мирового театрального сообщества и объявляем заманчивое предложение: 50-процентную скидку почти на все репертуарные спектакли до конца сезона", - рассказали в театре.

По специальной цене будут продаваться электронные билеты на сайте театра, в группах "ВКонтакте" и на "Фейсбуке" с 00.00 часов 27 марта в течение 24 часов. В кассе театра билеты со скидкой можно будет приобрести с 11 до 20 часов. В весенней афише Музыкального театра более двадцати спектаклей, билеты на которые зрители смогут приобрести по специальному предложению. Многие из этих спектаклей в апреле и мае будут показаны последний раз перед закрытием сезона.

В течение дня 27 марта в театр можно будет прийти на экскурсию, посмотреть посвященную балету выставку и посетить мастер-классы. Вход на эти мероприятия бесплатный, запись на экскурсии и мастер-классы ведется в группе театра "ВКонтакте".

В вечерней программе – концерт, где зрителям предложат расположиться на сцене, а также специальная игровая программа в "Синем коридоре". 27 марта в фойе театра гостей праздничного дня ждет выставка "Все дело в пачке". На ней представлены разнообразные вариации балетной пачки. Можно будет увидеть костюмы, балетные пуанты, головные уборы танцовщиков. Своим архивом поделилась легендарная балерина Музыкального театра Наталья Гальцина – на выставке будут представлены ее сценические костюмы и артефакты, связанные с историей карельского балета. В поход по закулисью зрителей поведут в 12.00 и в 14.00. А в 11.00 и в 14.00 художник-бутафор, заведующая постановочной частью театра Кадрия Биккинеева проведет мастер-класс, на котором его участники смогут изготовить фигурки балерин.

В вечерней программе – концерт "Марио Ланца: вся моя жизнь". Знаменитому американскому тенору посвящает свою программу солист Музыкального театра Чингиз Кадыров. Зрителей ждет рассказ о жизни великого певца и произведения из его репертуара.

27 марта Музыкальный театр позволит себе некоторое отступление от своего обычного сценического существования: часть мероприятий будет перенесена в арт-пространство на Литейной площади. Вечером там состоится "ОпераKey: променад в "Синем коридоре".

Подробная информация и запись на мероприятия Дня театра в группе театра в "ВКонтакте".

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Комментарии

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врунофф
2021-03-25 15:51:05
Модер, погугли. В России есть такая фамилия Ермолкина. Причем таблица существует наиболее часто встречающихся фамилий. Не знаю в чем криминал.
ромео
2021-03-25 14:18:37
где Фукс? Очередную гнусную статейку на коленке кропает?
театральный критик
2021-03-25 13:52:47
фукса проигнорили. Обиделся :)
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