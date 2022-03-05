В международный женский день об уходе из России объявил крупнейший в мире производитель косметики

Французский производитель косметики L'Oreal временно закроет свои магазины в России.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
LʼOreal не только закроет магазины, но и перестанет продавать свою продукцию через интернет-площадки для российских покупателей.
Компания заявила, что приостановит вложения в производство и рекламу в России.
LʼOreal производит косметику и парфюмерию под брендами Garnier, Maybelline New York, Lancome, Vichy и др.
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