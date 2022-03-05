В международный женский день об уходе из России объявил крупнейший в мире производитель косметики

Французский производитель косметики L'Oreal временно закроет свои магазины в России.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

LʼOreal не только закроет магазины, но и перестанет продавать свою продукцию через интернет-площадки для российских покупателей.



Компания заявила, что приостановит вложения в производство и рекламу в России.



LʼOreal производит косметику и парфюмерию под брендами Garnier, Maybelline New York, Lancome, Vichy и др.





цуйвйцувчФранцузский производитель косметики LʼOreal временно закроет свои магазины в России и перестанет продавать свою продукцию в стране через интернет-магазины, передает Reuters.



Компания заявила, что приостановит вложения в производство и рекламу в России.



LʼOreal производит косметику и парфюмерию под брендами Garnier, Maybelline New York, Lancome, Vichy и др.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/business/08/03/2022/622784ed9a79471361e0bc87?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_campaign=preview