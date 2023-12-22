В Межрайонной больнице № 1 в Костомукше в этом году капитально отремонтировали ряд объектов

О том, что было сделано, рассказал глава Минздрава Карелии.

В Межрайонной больнице № 1 в Костомукше в 2023 году капитально отремонтировали ряд объектов. Об этом в личном профиле сообщил глава Минздрава Карелии.

По словам Михаила Охлопкова, полностью заменили внутренние сети холодного и горячего водоснабжения в родильном и инфекционном отделениях, частично — трубы горячего водоснабжения и циркуляционного водопровода в подвале лечебного корпуса № 1. Отремонтировали хирургическое отделение: частично заменили напольное покрытие, отремонтировали окна и двери. Применили новые отделочные материалы, в том числе керамическую плитку. В ординаторской заменили все потолочные светильники.





Кроме того, по программе модернизации первичного звена здравоохранения в здании амбулатории поселка Лендеры завершили поэтапный капитальный ремонт. Были заменены все оконные блоки, подоконники и откосы. Преобразилась входная зона главного входа, произведен монтаж нового навеса взамен разрушенного железобетонного козырька, сделан пандус для маломобильных граждан. На первом этаже амбулатории отремонтированы кабинеты, холл, коридор.





«Амбулатория обслуживает более 1 000 человек, в том числе 146 детей. Это не только жители поселка, но и дачники, а также жители близлежащих населенных пунктов», — написал Михаил Охлопков.