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В МФЦ Карелии появилась возможность безналичной оплаты услуг через Сбербанк

Новости. Общество
10:11, 16 Июля 2020
фото: © Петр Ковалев/ТАСС
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16 июля платежные терминалы Сбербанка появились в МФЦ в Петрозаводске.

В четверг, 16 июля, платежные терминалы Сбербанка появились в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг республики по адресу: Петрозаводск, наб. Гюллинга, 11. Посетители центра "Мои Документы" смогут оплатить госпошлину и другие услуги безналичным способом, в том числе в одно касание, приложив к терминалу банковскую карту с технологией PayPass или смартфон. Комиссия при оплате госпошлины не взимается.

"Доступность банковских сервисов, продуктов и услуг – один из главных приоритетов нашей работы, поэтому мы стараемся обеспечить платежными терминалами все сферы, где это применимо. Возможность совершения платежей без использования наличных сегодня особенно актуальна, ведь мы говорим не только об удобстве и комфорте, но и о безопасности жителей республики", – подчеркнул управляющий Карельским отделением Сбербанка Константин Бугрим.

"Использование платежных терминалов Сбербанка позволит сэкономить деньги наших заявителей. Например, банковская комиссия не взимается при оплате госпошлины через терминалы за оказание таких востребованных услуг, как регистрация прав на недвижимое имущество, получение/замена паспорта гражданина РФ, заграничного паспорта, водительского удостоверения", – прокомментировала директор Многофункционального центра Республики Карелия Юлия Мизинкова.

ПАО Сбербанк

Источник Сбербанк

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