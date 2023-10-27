В МИД России назвали причину прекращения соглашения с Финляндией

Стал известен срок прекращение действия приграничного сотрудничества между Россией и Финляндией.

Как пишет «Фонтанка», посол Финляндии Антти Хелантеря был вызван в МИД России, где ему была вручена нота о прекращении действия соглашения по приграничному сотрудничеству. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба дипведомства.

Там послу заявили, что на этот шаг Москва пошла в качестве ответной меры «на конфронтационные действия Финляндии в отношении России, включая разрыв торгово-экономических и межрегиональных связей, прямых контактов между гражданами, а также дискриминацию россиян по признаку национального происхождения в вопросах выдачи въездных виз».

Соглашение прекратит свое действие через 90 дней, то есть 24 января 2024 года.