В микрорайон "Город Солнца" освещение придет в апреле

Администрация Петрозаводска и энергетики завершают подключение наружного освещения в микрорайоне "Город Солнца".

По сообщению администрации города, завершено техническое освидетельствование сетей наружного освещения в жилом комплексе "Город Солнца", включающих опоры 46 светильников и их инфраструктуру. Окончание процедуры приемки электрооборудования в муниципальную собственность планируется в апреле.

"Организация-застройщик предоставила в администрацию города необходимые документы, после чего сразу же была начата процедура оформления оборудования в муниципальную собственность. 29 и 30 марта на линии наружного освещения производятся испытания. Она была временно запитана энергией, проверена исправность светильников и иные параметры электросети", - сообщил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

Эксплуатацией и обслуживанием участка наружного освещения в микрорайоне займется МУП "Петрозаводские энергосистемы".

Жители "Города солнца", в течение нескольких лет добивавшиеся утановки уличного овещения, до сих пор не верят в происходящее.

"Не верю своим глазам! Фонарики", - пишут жители микррайона в паблике "Район"Город солнца", выкладывая фото с горящими фонарями.