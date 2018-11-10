В микрорайоне Петрозаводска фирма заготавливала сено на землях с категорией риска

Компания "Птицефабрика "Уемская" проводила сенокошение на землях с категорией риска, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

В октябре специалисты отдела организации земельного надзора Управления Россельхознадзора Карелии провели комплексную плановую выездную проверку двух земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в аренде ООО "Птицефабрика "Уемская".

Земельные участки имеют умеренную категорию риска, на них в 2018 году проведено сенокошение. Однако агрохимические и фитосанитарные обследования не проводятся. По результатам проверки ООО "Птицефабрика "Уемская" выдано два предписания об устранении выявленных нарушений в срок до сентября 2019 года.