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В микрорайоне Петрозаводска изменится схема движения транспорта из-за строительства дороги

Новости. Общество
15:47, 13 Мая 2021
фото: © ЯндексКарта
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В связи со строительством автомобильной дороги 15 мая изменится схема движения транспорта на Древлянке, сообщили в администрации Петрозаводcка.

Так, 15 мая с 8.00 до 22.00 будет запрещено движение транспорта на пересечении Оборонной улицы и Скандинавского проезда. Ограничения связаны со строительством новой автодороги. Объезд будет временно организован через улицу Новосёлов и Шведскую аллею.

Администрация Петрозаводска просит горожан быть внимательными на указанных участках, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда.

Напомним, что на участке Оборонной улицы от Лососинского шоссе до улицы Новосёлов, а также на участке улицы Новосёлов от Оборонной улицы до улицы Хейкконена появится двухполосная магистраль с освещением, тротуарами и велодорожкой.

Строительство направлено на улучшение доступности новых районов. Заказчиком выступает Управление автомобильных дорог Республики Карелия. Объект предусмотрен генеральным планом Петрозаводска.

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