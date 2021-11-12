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В микрорайоне Петрозаводска появится безопасная детская площадка с противоударным покрытием

Новости. Общество
09:58, 18 Ноября 2021
фото: © Петрозаводский городской Совет

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Подрядчик ведёт подготовку к благоустройству общественной территории в районе дома №14 по ул.Ключевой.

Председатель Петрозаводского городского Совета Надежда Дрейзис и депутат по округу №8 Екатерина Реутова в рамках выездного совещания с представителями подрядной организации ознакомились с ходом подготовительных работ к реализации одного из проектов благоустройства следующего года.

Напомним, что общественная территория в районе дома №14 по ул.Ключевой стала победителем рейтингового интернет-голосования по программе «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жилье и городская среда») на 2022 год. Жители района выступили за установку многофункциональной детской игровой площадки и проведение общего благоустройства.

На данный момент подрядчик ИП Щулев М.С. выполняет первый этап работ. В рамках муниципального контракта на объекте демонтировано старое игровое оборудование, ведется выравнивание территории под новую площадку, отсыпка основания, установка бортовика. Данные работы будут завершены к концу ноября. Монтаж нового детского игрового комплекса планируется провести в следующем году.

По итогам осмотра территории председатель Петросовета  Надежда Дрейзис дала поручение уделить особое внимание вопросам безопасности будущего объекта.

— Обеспечение всех мер безопасности — главное требование к будущему объекту, на котором будут играть дети. Прошу специалистов Комитета ЖКХ и депутатов проконтролировать, чтобы все элементы оборудования детской площадки, а также ограждение вокруг территории были установлены по всем современным стандартам безопасности. На сегодняшнем совещании было отмечено, что здесь также необходима укладка противоударного прорезиненного покрытия, которое снизит вероятность получения малышами травм, — сказал спикер Петросовета Надежда Дрейзис.

 
Депутат Петросовета по округу №8, куратор проекта благоустройства территории в районе дома 14 по ул. Ключевой Екатерина Реутова отметила, что на данном этапе существенных замечаний к подрядной организации не выявлено – все работы на объекте ведутся качественно и в установленные сроки.

— Основной этап реализации объекта, включающий в себя установку элементов игрового оборудования, начнется весной, с наступлением благоприятных погодных условий. По условиям программы «Комфортная городская среда» объект должен быть полностью завершен до 1 сентября 2021 года. Совместно с администрацией города и активными жителями продолжим контроль за реализацией данного проекта, — подчеркнула депутат Екатерина Реутова.

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