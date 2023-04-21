В микрорайоне Сулажгорский кирпичный завод завершаются мероприятия по повышению надежности электроснабжения

В отдаленном районе Петрозаводска по окончании модернизации воздушных линий электропередачи будет обеспечена бесперебойная и безаварийная работа всего электросетевого хозяйства.

Компания «ОРЭС-Петрозаводск» осуществляет работы по повышению надежности электроснабжения не только в крупных и густонаселённых микрорайонах Петрозаводска, но и в самых отдаленных районах города. Не стал исключением и район Сулажгорского кирпичного завода, где в настоящий момент завершаются мероприятия по модернизации воздушных линий электропередачи. Потребителям - важным социальным объектам, множеству производственных предприятий требуется бесперебойная и безаварийная работа всего электросетевого хозяйства района, поэтому последние 3 года предприятием ведется масштабная работа по обновлению сетей.

Обеспечение надежности электроснабжения, прежде всего, осуществляется путем ведения ежегодной планомерной работы. Одним из ключевых мероприятий по снижению количества технологических отказов и их продолжительности является реконструкция изношенных воздушных линий и снос древесно-кустарниковых насаждений в охранной зоне ЛЭП.

За последние 3 года в рамках производственной программы ОРЭС-Петрозаводск была проделана большая работа по текущему и капитальному ремонту сетей – это и очистка трасс воздушных линий 6-0.4 кВ от деревьев и кустарников, и установка новых трансформаторных подстанций для обеспечения растущих нужд района, и конечно же, замена старых деревянных опор на новые деревянные с специальной пропиткой.

Также стоит отметить, что ведется строительство сетей не только в рамках технологического присоединения новых потребителей. Например, в 2020 году во время проведения корпоративного конкурса профессионального мастерства, специалистами предприятия была построена и введена в работу новая силовая воздушная линия 0,4 кВ, по которой отдельно от жилых домов запитан детский сад.

В 2023 году компанией запланирована реконструкция воздушной линии 6 кВ в районе аллеи Тропа Здоровья. Требуется произвести замену устаревших деревянных опор на новые бетонные, а неизолированные провода на современные самонесущие изолированные.

Работы по реконструкции уже практически завершены. На данный момент новая трасса ЛЭП сформирована, выставлены практически все бетонные опоры, идет подготовка к монтажу провода. Несмотря на заболоченную местность и жесткие временные рамки, все продвигается согласно плану и будет закончено в срок.