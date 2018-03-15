В Минэке и Пенсионном фонде вновь обсуждают повышение пенсионного возраста

Власть и общество обсуждают вопрос повышения пенсионного возраста, есть разные варианты, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на форуме "Россия - страна возможностей".

"Повышение пенсионного возраста возможное, которое сейчас обсуждается, - есть разные предложения - не влияет напрямую на дефицит рабочей силы, который есть у нас на рынке труда, потому что, если человек активный и здоровый, он в большинстве случаев не будет покидать работу даже с достижением пенсионного возраста", - сказал Орешкин, чьи слова цитирует ТАСС.

Позже в пресс-службе министерства экономического развития опровергли обсуждение в правительстве повышения пенсионного возраста.

"Повышение пенсионного возраста — это вопрос, который сейчас обсуждается в обществе. Есть разные предложения", — передал представитель МЭР, сообщение которого опубликовало RNS.

Орешкин привел данные, согласно которым население в трудоспособном возрасте сократилось за прошлый год на миллион человек.

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