В Минэке рассказали, откуда будут брать воду для нового завода в Петрозаводске

У компании, которая займется розливом минеральной воды в Петрозаводске, есть скважины в Прионежском районе.
В Минэкономразвития рассказали о минеральной воде, которую планируют разливать на заводе в Петрозаводске.
У компании уже есть скважины на территории Прионежского района, а также ведется работа по получению новой лицензии на дополнительную скважину в этом же районе, уточнили в Минэке Карелии.
— Это вода, которая сохраняет природный минеральный состав, но при этом очищена от грубых механических примесей, слабоминерализованная с невысоким содержанием солей в воде. У этой воды уровень кислотности ниже нейтрального (pH 7), но в пределах нормы для питьевой воды, - рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что предприниматели получили землю в Петрозаводске для создания завода по розливу минеральной воды. Компания «САМА» получила три земельных участка общей площадью 16,5 тыс. кв. метров. Они расположены в районе Суоярвского шоссе. Землю они получили в аренду без торгов.