Минфин Карелии ищет специалиста

Требуется человек, готовый занять кресло ведущего специалиста в отраслях экономики.

Министерство финансов Карелии объявило конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы республики Карелия "ведущий специалист отдела финансов в отраслях экономики".

В министерстве ищут сотрудника, имеющего высшее образование по направлению "экономика и управление". Требования к стажу не предъявляются.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".