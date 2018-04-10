Минфин Карелии ищет специалиста

По теме
Загрузка...
Требуется человек, готовый занять кресло ведущего специалиста в отраслях экономики.
Министерство финансов Карелии объявило конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы республики Карелия "ведущий специалист отдела финансов в отраслях экономики".
В министерстве ищут сотрудника, имеющего высшее образование по направлению "экономика и управление". Требования к стажу не предъявляются.
Подробности – в материале "Вестей Карелии".
По теме
Выбор читателей
06.04.2018, 06:40
05.04.2018, 10:41
05.04.2018, 11:30
05.04.2018, 17:13
05.04.2018, 16:43
Аналитика
09.04.2018 12:39
Тема недели
В Карелии началось рассмотрение судом уголовного дела о гибели детей на Сямозере.
09.04.2018 09:40
05.04.2018 10:12
04.04.2018 14:05
28.03.2018 16:05
Чтиво
05.04.2018 10:41
Частная жизнь
Два года назад ушел из жизни Лео Севец – фолк-легенда Карелии и Финляндии.
02.04.2018 11:57
30.03.2018 10:23
Медиа
06.04.2018 13:21
Опрос
Почему в Петрозаводске асфальт сходит с дорог вместе со снегом?
Комментарии