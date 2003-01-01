В Минфине Карелии рассказали, какие поддельные банкноты встречаются чаще на Северо-Западе

На Северо-Западе стали реже встречаться фальшивые деньги.
В первом полугодии было выявлено 477 поддельных российских банкнот и монет. Это на 26% меньше, чем за тот же период прошлого года, рассказали в Минфине Карелии.
— Большую часть фальшивок составили банкноты номиналом 5000 рублей — 312 штук. На втором месте по частоте выявления — тысячерублевые купюры.
Ранее в Карельском управлении Банка России рассказывали, что в республике фальшивые рубли встречаются все реже. За четыре последних года их количество сократилось почти в семь раз. Снижение фальшивомонетничества наблюдается в целом по стране. В прошлом году его уровень достиг минимального значения за последние годы: на один миллион банкнот в обращении приходится одна поддельная.
Если подлинность банкнот вызывает сомнения, их следует передать в банк для проведения бесплатной экспертизы. Проверить банкноту без специального оборудования можно самостоятельно по защитным признакам, которые есть на каждой банкноте.