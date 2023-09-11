В Минфине Карелии рассказали о новой схеме мошенничества

Зачастую пострадавшие лишаются денег безвозвратно.

В паблике Минфина Карелии 12 сентября рассказали о новой мошеннической схеме. Аферисты отправляют пользователю фишинговое письмо от имени Следкома и просят стать свидетелем по уголовному делу, для чего якобы нужно скачать пакет ознакомительных документов.

Как только человек нажимает на кнопку скачивания, в телефоне запускается работа вируса, который крадет все личные данные. В первую очередь — для входа в банковские приложения.



Мошенники получают доступ к счетам, а пострадавший лишается сбережений. Зачастую безвозвратно.



В источнике призвали помнить о бдительности. «Правоохранительные органы вызывают граждан на допросы только повестками и, конечно, настоящие следователи не рассылают документы по электронной почте и в мессенджерах», — предупредили в сообществе.