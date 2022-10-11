В Минфине России прокомментировали идею поделить бизнес на дружественный и недружественный

Замминистра финансов России рассказал, каким будет налогообложение для разных бизнесменов.

Минфин России не делит иностранный бизнес на дружественный и недружественный, налогообложение для всех остается равным, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов на встрече с бизнесом на площадке Американской торговой палаты в России. Его слова приводит ТАСС.

«Весь иностранный бизнес, который остается работать в России, мы не делим для себя в плане налогообложения по признаку, из дружественной он страны или недружественной. Для всех, кто продолжает работать в России, платить здесь налоги, правила налогообложения не могут носить дискриминационный характер. Мы придерживаемся этой точки зрения», — сказал Сазанов, слова которого приводятся в сообщении министерства.

Ранее в Центре стратегических разработок (ЦСР) оценили потери иностранных компаний, ушедших с российского рынка или ограничивших работу в РФ с конца февраля, в 200 $-240 млрд.