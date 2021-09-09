В Минимущества объяснили, кто инициировал продажу доли профсоюзов в санатории «Марциальные воды»

Принадлежащая профсоюзам Карелии доля в уставном капитале ООО «Санаторий „Марциальные воды“ будет продана правительству по инициативе самих профсоюзов.

Об этом сообщила сегодня на заседании парламентского комитета по бюджету замглавы Минимущества Карелии Ольга Кучкова

«Инициатива была, в том числе, и профсоюзов, и поддержана правительством», — сказала Кучкова.

Союз организаций профсоюзов Карелии владеет 49% доли в уставном капитале ООО «Санаторий «Марциальные воды». Еще 51% принадлежит правительству.

Депутаты поддержат внесение изменений в бюджет, согласно которым, из казны будет выделено 48 млн рублей на покупку профсоюзной доли.

По словам замглавы Минимущества, стоимость доли была определена в результате оценки, которую заказывало руководство санатория.

Правительство обосновала эту сделку необходимостью «поэтапной реализации мероприятий по комплексной модернизации санатория», говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В прошлом году правительство Карелии объявило о планах комплексной модернизации санатория «Марциальные воды» стоимостью 45 млн рублей. В частности, планируется строительство нового корпуса по стандартам 4-звездочных отелей.

В 2006 году руководство Карелии собиралось приватизировать свою долю в уставном капитале санатория, но профсоюзы были против, поэтому продажа не состоялась.