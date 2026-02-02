В Министерстве образования Карелии заявили: сведений об отмене взыскания учителям не поступало

Два педагога Туокслахтинской основной школы из Сортавальскиого округа получили дисциплинарные взыскания.

Поводом стало размещение в соцсетях фотографий, на которых они держат листы бумаги с требованием достойной оплаты труда. Администрация учебного заведения расценила их действия как «политическую агитацию».

Хронология инцидента

Инцидент произошёл 12 января 2026 года. Учителя по личной инициативе присоединились к всероссийской акции, которую инициировал педагог из Красноярского края для привлечения внимания к проблеме низких зарплат. Фотографии были сделаны ими самостоятельно в учебном кабинете до начала занятий и позднее опубликованы в сообществе профсоюза «Учитель».



«Столица на Онего» обратилась за комментариями в Министерство образования и спорта Карелии. Вот что удалось выяснить.

Позиция работодателя: нарушение закона об образовании

В приказе о наложении взыскания (замечания) руководство школы сослалось на статью 48 Федерального закона «Об образовании». В ней, в частности, педагогам запрещается использовать образовательную деятельность для политической агитации. В администрации сочли, что съемка в школьном помещении с соответствующими плакатами подпадает под это определение, даже если дети в момент съемки отсутствовали. Отмечается, что учителя действовали, «не поставив в известность директора школы».

Мнение министерства: право есть, но место выбрано неэтично

В Министерстве образования Карелии подтвердили, что учителя вправе высказывать своё мнение. Однако там сочли неэтичным использование для этого помещений образовательной организации.

— Отметим, что профсоюз «Учитель» призывал провести акцию на уроках «Разговоры о важном». Это недопустимо. Тематика уроков утверждается на федеральном уровне и касается воспитания и развития детей. К сожалению, учителя, принявшие участие в акции профсоюза, проигнорировали данный фактор, — прокомментировали в ведомстве.

В Министерстве также сообщили, что на текущий момент решение о замечании является окончательным, и сведений об его отмене не поступало.

Профсоюз встал на защиту: «Не видим нарушений»

Председатель Карельской республиканской организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Марина Утицына выступила в защиту коллег. Она подчеркнула, что их действия не были ни политической акцией, ни инициативой профсоюза.

— Кроме того, мы не видим нарушений закона об образовании, педагоги не проводили урок, детей в этот момент в классе не было. Они выразили свою позицию и хотят получить ответы на свои вопросы, — пояснила Утицына изданию «Фактор».

По её словам, региональный профсоюз уже предложил работодателю отозвать взыскание, но ответа от директора школы и Управления образования округа пока не последовало.

Марина Утицына отмечает, что ситуация с оплатой труда в республике носит системный характер. Обращения поступают из разных районов, окладная часть давно не индексировалась, а норматив финансирования не отвечает потребностям отрасли. Ранее прокуратура Карелии уже выявляла аналогичные нарушения в оплате труда воспитателей в посёлке Лоухи.

Таким образом, частный случай двух учителей вскрыл более широкую проблему, а их попытка привлечь к ней внимание обернулась дисциплинарным взысканием.