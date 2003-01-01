В Минкультуры Карелии прокомментировали информацию о ликвидации сортавальской «Школы искусств и ремесел»

В помещениях бывшей «Школы искусств и ремесел» продолжат обучать детей и взрослых живописи.

Помещения школы переданы в городскую собственность. Об этом, напомним, сообщил глава Сортавальского округа Сергей Крупин.

По его словам, после ремонта там разместят Центр творчества детей и юношества, у которого не хватает пмещений. В Минкультуры Карелии «Столице на Онего» рассказали, что ведомство поддерживает сохранение и целевое назначение здания школы. Там продолжат давать художественное образование и эстетическое воспитание, сообщили чиновники.

— В январе 2024 года Благотворительный фонд имени Кронида Гоголева уведомил о выходе из состава учредителей организации. В связи выходом основного инициатора из состава учредителей организации, вопросы продолжения функционирования организации, в том числе ее ликвидации, обсуждались с руководством организации начиная с июля 2024 года. В процессе ликвидации юридического лица вхождение какого-либо лица в состав учредителей законодательством не предусмотрено, — уточнили в ведомстве.

Напомним, в феврале власти заговорили о закрытии «Школы искусств и ремёсел», руководила которой семья художника Кронида Гоголева. Тогда Сергей Крупин поддержал это решение. Он отметил, что на протяжении последнего года никакая работа с детьми там не велась. Помещение простаивало. С его словами тогда не согласилась руководитель школы Мария Гоголева. По ее словам, финансовые трудности у школы были. С 2016 года она существовала за счет субсидии районных властей. Но ежегодно финансирование сокращали. Фонд Кронида Гоголева тащил школу. В это время власти Карелии предложили взять здание в руки республики. Министерство культуры включили в состав учредителей.

С этого момента возникли финансовые обязательства по зарплате, с которыми ведомство справлялось неважно. Постоянно были задержки, в итоге из коллектива уходили люди, но в целом школа продолжала жить. И прошлый год она тоже работала, говорит Мария. Но Фонд вышел из учредителей. Таким образом надеялись, что Минкульт как единственный учредитель начнет выплачивать зарплату своевременно. Но этого не произошло. Деньги люди получали с опозданием. При этом в школе выполнялась полная программа: преподавали рисунок, живопись, композицию, историю искусств и керамику. В декабре всех отправили в простой. Обучение прекратилось. Мария предлагала вернуть фонд в число учредителей, а Минкульту выйти из состава учредителей.