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В Минобороны прокомментировали массовую атаку украинских дронов на аэродромы России

Новости. Происшествия
01:03, 02 Июня 2025

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В ведомстве также сообщили о поврежденных самолетах.

По данным Минобороны, Украина атаковала с применением FPV-дронов аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Ранее СМИ и ТГ-каналы сообщали о массовой атаке дронов, которые были запущены с фур, на военные аэродромы. Сообщалось о поврежденных самолетах. В Минобороны подтвердили, что произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники в Мурманской и Иркутской областях.

Также в ведомстве подтвердили, что FPV-дроны были запущены с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов. Возгорания ликвидированы. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет.

На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены, сообщили в Минобороны.

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