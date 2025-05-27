В Минобороны прокомментировали массовую атаку украинских дронов на аэродромы России

В ведомстве также сообщили о поврежденных самолетах.

По данным Минобороны, Украина атаковала с применением FPV-дронов аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Ранее СМИ и ТГ-каналы сообщали о массовой атаке дронов, которые были запущены с фур, на военные аэродромы. Сообщалось о поврежденных самолетах. В Минобороны подтвердили, что произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники в Мурманской и Иркутской областях.

Также в ведомстве подтвердили, что FPV-дроны были запущены с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов. Возгорания ликвидированы. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет.

На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены, сообщили в Минобороны.