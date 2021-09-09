В Минобразе Карелии рассказали, когда закончится ремонт в сегежских школах

Основная часть работ по ремонту образовательных заведений уже выполнена, обучение ведется в полном объеме

В четырех школах Сегежи в сентябре продолжается ремонт. Эта ситуация серьезно беспокоит родителей. В Центр управления регионом Республики Карелия поступило множество обращений, в которых говорилось о том, что попасть в классы ученики смогли только 6 сентября.

Все обращений были обработаны и перенаправлены в министерство образования Карелии. Там пояснили, что в первые дни учебного года для ребят были организованы тематические классные часы и активности, а также экскурсии по памятным местам Сегежи. Сейчас школы ведут образовательный процесс в полном объеме. Также в министерстве образования Карелии подчеркнули, что основная часть работ уже выполнена.

Деньги на ремонт сегежских школ выделили в конце июня. «Из-за особенностей передачи средств работы начались позднее запланированного», — пояснили в Минобразования.

Сейчас в сегежской школе № 4 уже заменили освещение, привели в порядок крыльцо, системы канализации и водоснабжения, помещения пищеблока и столовой. Завершается ремонт санузлов. Из-за большого объема скрытых работ, необходимость в проведении которых обнаружили при вскрытии старых полов, сроки ремонта входной зоны пришлось передвинуть с 31 августа на 25 сентября. Сейчас эти помещения готовы на 75%.

«Кроме того, в ближайшее время приступят к замене покрытия в спортзале, эту работу планируют выполнить за две недели к 30 сентября», — уточнили в министерстве образования.

Школы № 5, 6 и 7 также продолжают приводить в порядок.

В школе № 5 подрядчики заменили освещение и закончили электромонтажные работы в столовой. На 90% завершены ремонт кровли, столовой, входной группы и замена окон в спортзале.

В школе № 6 продолжается ремонт столовой. Питание школьников на это время организовано в соседней школе № 7. Расстояние до нее немногим больше 600 метров, при этом школа обеспечит сопровождение ребят.

Оставшийся ремонт планируется закончить до конца сентября. За рамки этого срока могут выйти отдельные виды работ, такие как, например, ремонт отмостки и складских помещений, но они не будут причинять неудобств школьникам и учителям. Подрядчики закончат их во внеурочное время, в выходные дни и каникулы.

Ранее сообщалось, что из-за продолжающихся ремонтных работ школы в Сегеже начали учебный год с задержкой.