В Минобразования и спорта Карелии рассказали о результатах дополнительного этапа ЕГЭ

Экзамены проходили с 6 по 12 сентября.
Дополнительный период единого государственного экзамена 2023 года в Карелии прошел в штатном режиме, без организационно-технологических сбоев, рассказали в республиканском
Экзамены по русскому языку и математике базового уровня проводились с 6 по 19 сентября. В ЕГЭ дополнительного периода приняли участие 25 человек из 6 муниципальных районов и городских округов, сообщили в паблике.
Для организации ЕГЭ задействовали один пункт проведения экзаменов, 15 работников — организаторов, технических специалистов, руководителей, членов государственной экзаменационной комиссии. Мониторили ход ЕГЭ общественные наблюдатели, в том числе федеральные.
Как подчеркнули в источнике, удаленных за нарушения порядка проведения ЕГЭ не было.
Участники, которым не удалось пройти государственную итоговую аттестацию в 2023 году, смогут пересдать экзамены только на следующий год, рассказали в министерстве.
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