РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Личное мнение
100 или одна тысяча: как карельские автосервисы пенсионеров разводят
02 ноября, 07:35 Статьи
Кинотетрис
«Папины дочки. Мама вернулась»: новые приключения семейства Васнецовых Васильевых на больших экранах
31 октября, 17:01 Статьи
ЛИЦА СТОЛИЦЫ
«Я живу свою лучшую жизнь»: как петрозаводчанин пробился в самую престижную лигу смешанных единоборств
31 октября, 06:35 Статьи
Новости

Волевую победу одержала «Динамо-Карелия» над «Академией СКА» из Санкт-Петербурга

08:29

В Минобразования Карелии пояснили, почему воспитателям садика в Лоухи с сентября снизили зарплаты

08:01

Участники субботника построили еще два моста на трассе «Фонтаны»

07:30

Wildberries начал тестировать беспилотную доставку легких грузов

00:10

В Петрозаводске открылся первый муниципальный приют для бездомных животных

23:48

Все, что случилось сегодня

22:20

Эксперты выяснили, как сильно подорожал новогодний стол в 2025 году

21:12

«90% ДТП можно предотвратить»: в ГАИ назвали главные причины аварий на пешеходных переходах

20:36

В Госдуме отмерили срок действия бумажных трудовых книжек

19:28

Состояние богатейших россиян выросло на $22,5 млрд с начала года

18:32

В Институте Пушкина назвали претендента на самое длинное слово в русском языке

17:42

Более 17 тысяч рублей будет стоить аренда дома в Карелии в новогодние праздники

17:22

Дождь, местами снег: прогноз погоды на 2 ноября

17:00

Глава Минстроя Карелии Александр Федоричев станет руководителем Карельского экологического оператора

16:38

От лимита на сим-карты до долгов по наследству: что важно знать о нововведениях ноября

16:22

В «Talojarvi. Город у воды» сохраняется выгодная цена на квартиры - 115 000 руб/ м2

16:05

Новые лестничные спуски, дорожки и тротуары обустраивают в Зарецком парке

15:59

«Петербургтеплоэнерго» получило паспорта готовности к работе в осенне-зимний период

15:56

Жители деревни Рыпушкалицы Олонецкого района поблагодарили Артура Парфенчикова за ремонт водопровода

15:45

Жительница Питкяранты получит компенсацию после падения на тротуаре весной

15:26

Без проблем и рисков: как грамотно купить квартиру на вторичном рынке

15:17

Прионежская сетевая компания рассказала о плановых отключениях электричества в первые дни ноября

15:04

В гостиницу теперь можно заселиться по водительским правам или загранпаспорту

14:45

Глава Суоярвского округа Роман Петров уволен в связи с утратой доверия

14:27

Более 685 тысяч икринок отобрали рыбоводы для выращивания мальков в Карелии

14:21

Т2 запускает безлимитную связь для абонентов других операторов

14:10

Юный электровелосипедист пострадал при столкновении с иномаркой в Петрозаводске

13:52

Три человека пострадали в столкновении двух автомобилей в Петрозаводске

13:37

Жителя Карелии обманули при покупке радиоаппаратуры через интернет

13:25

Капибара по имени Бари радует посетителей «Карельского зоопарка»

13:15

Родители погибших в аварии на Ключевой молодых ребят подали иск о моральной компенсации

13:03

Карельские ученые назвали вид пойманного в Белом море ската

12:47

Житель Калининграда заработал миллион рублей за сезон на сборе ягод в Карелии

12:32

В Карелии проводят опрос о безопасности финансовых услуг

12:19

«Не должно быть ФАПов с рукомойниками»: в Минздраве рассказали о строительстве современного пункта в Подпорожье

12:02

Жителя Карелии оштрафовали за фиктивную регистрацию иностранки

11:45

Участники программы «Герои Карелии» хотят стать депутатами

11:33

В Египте открылся самый большой музей в мире

11:27

25 народных дружин для охраны границ сформировали в Карелии

11:11

Благоустройством парка в Лахденпохье занялся новый подрядчик

10:52

В Медвежьегорске создают новый культурно-туристический центр

10:35

29-летнего петрозаводчанина задержали по подозрению в грабеже

10:16

Строительство роботизированной фермы в Пряжинском районе идет без нарушений

10:02

Синоптики прогнозируют теплый, но дождливый ноябрь в Карелии

09:47

В одном из карельских лесничеств незаконно вырубили почти 70 деревьев

09:22

В России начали блокировать лишние сим-карты

08:59

Бизнесмен в Карелии выплатил более 140 млн рублей налогов, чтобы избежать тюрьмы

08:39

Маршруты общественного транспорта изменятся в Петрозаводске

08:22

«Распорото брюхо»: на домашнего лабрадора в Петрозаводске напала «неадекватная собака» без намордника

08:01

Безвизовый режим вводится между Россией и Иорданией

07:41

«Уже год не горят фонари»: улица Беломорская в Петрозаводске погрузилась во тьму

07:24

Деревянную часовню XVIII века начнут восстанавливать в Заонежье

07:03

Два автомобиля разбились всмятку на Лососинском шоссе в Петрозаводске

06:42

«Им довольно тяжело»: финнам не хватает денег на покупку продуктов с истекающим сроком годности

00:13
В Минобразования Карелии пояснили, почему воспитателям садика в Лоухи с сентября снизили зарплаты
Сегодня 08:01 Общество
Поделиться

В ведомстве ответили на неудобный вопрос, который был задан главе Карелии после недавней пресс-конференции в ТАСС, которая состоялась 30 октября.

фото: Столица на Онего

Вопрос задала воспитатель Лоухского детского сада Елена Ашкелович. Дословно он прозвучал так:

— Объясните, пожалуйста, почему в Лоухском районе воспитатель с высшей категорией, стажем 17 лет, высшем образованием получает с сентября точно также как обслуживающий персонал? При таком отличном состоянии экономики региона!Практически сразу ответили власти Лоухского района, которые фактически подтвердили слова воспитателя.

— Основная причина, по которой заработная плата воспитателей в октябре 2025 года была существенно снижена и оказалась на уровне оплаты труда обслуживающего персонала, заключается в острой нехватке бюджетных средств. На 20 октября 2025 года остаток этих средств составлял менее 950 000 рублей. Этой суммы хватило только на аванс, рассчитанный исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ), без учета стимулирующих надбавок. Таким образом, выплата заработной платы на уровне МРОТ — это вынужденная мера, связанная с объективным недостатком финансирования, а не с оценкой вашего труда. В текущей ситуации заработная плата воспитателя, лишенная всех стимулирующих надбавок, оказалась сопоставима с зарплатой младшего обслуживающего персонала, который также выплачивается из этого же истощенного фонда, — сообщили власти района. Власти заверили, что как только финансирование будет получено, заработная плата будет пересчитана и выплачена с учетом полученных районом средств.

1 ноября ситуацию прокомментировали в Министерстве образования и спорта РК. В ведомстве заверили, что к этой дате до района уже доведены необходимые средства для выплаты заработной платы в соответствии с установленными целевыми значениями.

— Вопрос находится на контроле, в случае недостаточности средств на выплату заработной платы за декабрь, будет рассмотрена возможность предоставления дополнительной поддержки Лоухскому району, — заверили в министерстве.

 

Обсудить (0) в ленту
Волевую победу одержала «Динамо-Карелия» над «Академией СКА» из Санкт-Петербурга
Сегодня, 08:29 Спорт
Участники субботника построили еще два моста на трассе «Фонтаны»
Сегодня, 07:30 Общество
В Петрозаводске открылся первый муниципальный приют для бездомных животных
01 ноября, 23:48 Общество
Все, что случилось сегодня
01 ноября, 22:20 Хроника дня
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение