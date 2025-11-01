В Минобразования Карелии пояснили, почему воспитателям садика в Лоухи с сентября снизили зарплаты

В ведомстве ответили на неудобный вопрос, который был задан главе Карелии после недавней пресс-конференции в ТАСС, которая состоялась 30 октября.

Вопрос задала воспитатель Лоухского детского сада Елена Ашкелович. Дословно он прозвучал так:

— Объясните, пожалуйста, почему в Лоухском районе воспитатель с высшей категорией, стажем 17 лет, высшем образованием получает с сентября точно также как обслуживающий персонал? При таком отличном состоянии экономики региона!Практически сразу ответили власти Лоухского района, которые фактически подтвердили слова воспитателя.

— Основная причина, по которой заработная плата воспитателей в октябре 2025 года была существенно снижена и оказалась на уровне оплаты труда обслуживающего персонала, заключается в острой нехватке бюджетных средств. На 20 октября 2025 года остаток этих средств составлял менее 950 000 рублей. Этой суммы хватило только на аванс, рассчитанный исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ), без учета стимулирующих надбавок. Таким образом, выплата заработной платы на уровне МРОТ — это вынужденная мера, связанная с объективным недостатком финансирования, а не с оценкой вашего труда. В текущей ситуации заработная плата воспитателя, лишенная всех стимулирующих надбавок, оказалась сопоставима с зарплатой младшего обслуживающего персонала, который также выплачивается из этого же истощенного фонда, — сообщили власти района. Власти заверили, что как только финансирование будет получено, заработная плата будет пересчитана и выплачена с учетом полученных районом средств.

1 ноября ситуацию прокомментировали в Министерстве образования и спорта РК. В ведомстве заверили, что к этой дате до района уже доведены необходимые средства для выплаты заработной платы в соответствии с установленными целевыми значениями.

— Вопрос находится на контроле, в случае недостаточности средств на выплату заработной платы за декабрь, будет рассмотрена возможность предоставления дополнительной поддержки Лоухскому району, — заверили в министерстве.