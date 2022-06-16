В Минобразования Карелии рассказали, кто сдал ЕГЭ по истории на 100 баллов

Стали известны результаты ЕГЭ по математике, физике и истории.

Как сообщил на своей странице глава министерства образования Карелии Роман Голубев, 2 и 3 июня состоялся обязательный экзамен по математике, традиционно один из самых массовых в кампании ЕГЭ.

Ребята выбирали один из двух уровней - профильный или базовый. В экзамене по профильной математике, который необходим для поступления в вуз, приняли участие 1265 человек. Наибольшее количество баллов (по 96 баллов) получили выпускники Университетского лицея Арсений Савинов и Егор Тарасов.

Экзамен по базовой математике сдавали 1931 человек. «4» и «5» по итогам получили 1 579 из них (81,7 %).

Сразу 4 выпускника набрали 100 баллов на ЕГЭ по истории:

- Алексей Аверков, выпускник Питкярантской школы №2;

- Виктория Елисеева, выпускница Державинского лицея;

- Таисия Ермолинская, выпускница Центра образования и творчества «Петровский Дворец»;

- Александр Климук, выпускник Гимназии №30.



Максимальный результат по физике в Карелии, 99 баллов, у выпускника Академического лицея Фёдора Колесова.