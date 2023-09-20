В Минобразования Карелии рассказали о ходе ремонта самой большой школы Пудожа

Капремонт в карельских школах находится на ежедневном контроле.

Капремонт в карельских школах находится на ежедневном контроле, сообщили в паблике республиканского Минобразования и спорта 21 сентября.



Как рассказали в сообществе, в школе № 3 города Пудож основной объем работ подрядчики выполнили до конца лета, а 1 сентября начался новый учебный год. До ноября планируется завершить оставшиеся работы, их проведение не мешает обучению, подчеркнули в источнике.



Школа № 3 — самая большая в Пудоже. По федеральной программе здесь обновили кровлю, фасад, окна, заменили инженерные сети — впервые за 30 лет! А в следующем году будет сделан косметический ремонт.



В здании оборудовали магистраль отопления, продолжают утеплять и облицовывать фасад. Рабочие также занимаются системой электроснабжения.



Работы начали еще в апреле, так как объем предстоял большой. В то время образовательный процесс был организован в здании Дома детского творчества (типовом здании школы), где школьники учились в две смены.

Что касается образовательной программы, то она была реализована в полном объеме, подчеркнули в источнике.



На сегодняшний день в школе обучается 993 школьника. Учреждение полностью укомплектовано педагогами и работает в одну смену.



В школе с 2021 года работает современный центр образования «Точка роста» с 2 лабораториями естественно-научной и технологической направленности по профилю биология, физика. А в 2022 году приобрели сенсорную комнату психологической разгрузки.



В 2022-2023 учебном году в рамках мероприятий по модернизации школьных систем приобрели оборудование для учебных кабинетов и пищеблока, мебель и оборудование для актового зала и кабинета музыки, а также мебель для учебных кабинетов.