В Минобре Карелии пообещали взяться за ремонт полуразрушенной Мегрегской школы

В региональном ведомстве оценили состояние единственного в деревне учебного заведения.

В Министерстве образования и спорта Карелии подтвердили необходимость проведения капитального ремонта в общеобразовательной школе деревни Мегреги Олонецкого района. Об этом сообщили в группе ведомства.

— Проектно-сметная документация, на которую из республиканского бюджета было выделено 2,5 млн рублей, разработана. (…) Район также готовил заявку в Министерство сельского хозяйства для участия в их программе, но школа не подходит по критериям, так как находится не в опорном населенном пункте (как, например, школа в Сортавале), — рассказали там.

В настоящее время представители карельского Минобра ожидают старта дополнительного отбора Министерства просвещения России, поскольку предыдущая заявка была отклонена.

— Тем не менее, по приоритетности в числе первых стоит Ильинская школа, как более крупная. Стоит отметить, что в школе Мегреги в первую очередь необходимо отремонтировать кровлю, а это возможно только в весенне-летний период, — добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что Мегрегская школа, в которой обучаются около 120 детей из разных населённых пунктов, находится в непригодном состоянии в связи с разрушением конструкций. Так, в физкультурном зале учебного заведения уже более года не проводятся уроки из-за обваливающегося потолка, а учащимся приходится заниматься в помещениях детского сада и Дома культуры.