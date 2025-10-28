В Минобрнауки рассказали, как будут определять количество платных мест в вузах

Опубликована методика, по которой будет рассчитываться максимально возможное количество платных мест на специальностях в вузах.

Минобрнауки опубликовал проект методики распределения платных мест в университетах на 2026-2027 учебный год. Документ находится на этапе общественного обсуждения, пишет Коммерсантъ.

Количество коммерческих мест будет определяться отдельно для вузов и их филиалов. Для специальностей, у которых при поступлении на платное обучение средний балл ЕГЭ в предыдущие два года составил менее 50 баллов, платные места выделяться не будут. На специальности, по которым ранее не осуществлялось платного набора, в первый раз можно будет выделить не более десяти платных мест.

В общем случае количество таких мест будет будет равняться среднему количеству студентов, платно поступивших на направление в последние три года. Увеличение на 10% мест на специальностях, если они относятся к области знаний, по которой учится больше половины студентов вуза.

— После распределения мест у вузов будет пять дней на то, чтобы подать аргументированные возражения, если их сочтут справедливыми, квоту могут увеличить на 15%. Однако итоговое количество платных мест не должно превышать фактическую численность принятых на обучение в приемную кампанию 2025/26 учебного года, — говорится в документе.

Дополнительно на основании подтверждающих документов вузы могут принимать на платной основе любое количество студентов-иностранцев или студентов, чье обучение будут оплачивать юридические лица.

Напомним, до 2025 года вузы самостоятельно определяли, какое количество студентов будет учиться за деньги и по каким специальностям. Методика Минобрнауки предусматривает введение госрегулирования в отношении 40 специальностей, в числе которых юридические и экономические направления, а также архитектура и нефтегазовое дело.

Ранее депутаты раскритиковали вузы за то, что они превращают образование в «доходный бизнес». «Университет не должен быть супермаркетом дипломов», — отметил один из авторов законопроекта. По мнению экспертов, теперь и на платных отделениях появится конкурс абитуриентов, а на некоторых направлениях подготовки платный набор может сильно сократиться. Под контроль попадут и правила выдачи образовательных кредитов. Правительство будет определять условия, размеры, порядок предоставления господдержки, а также перечень профессий, специальностей и направлений подготовки, для обучения по которым такие кредиты будут выдавать.

Добавим, что в этом году в ПетрГУ на бюджет принимали 1056 человек. Остальные 2294 вакантных места были платные.