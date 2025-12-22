В Минприроды Карелии объявили результаты конкурса детских рисунков «Елочка, живи!»

Комиссия Министерства оценила более 100 работ ребят со всей Карелии, прошедших первый этап отбора в центральных лесничествах, и выбрала победителей.
В преддверии Нового года Минприроды Карелии провело для школьников республики конкурс рисунков «Елочка, живи!». На первом этапе конкурса работы детей и подростков принимали с 17 ноября по 15 декабря в центральных лесничествах, после чего лучшие отправляли уже на оценку комиссии Министерства.
— К нам поступило более 100 работ, прошедших 1 этап отбора в центральных лесничествах Карелии. Хороших работ поступило много, поэтому выбрать победителей было совсем не просто, — отметила специалист отдела использования и воспроизводства лесов Минприроды Карелии Валерия Кобрина.
В официальном паблике Министерства «ВКонтакте» опубликовали результаты конкурса.
Среди школьников с 1 по 4 класс:
1 место — Теплова Илона, г. Кемь
2 место — Чупукова Диана, д. Тукса, Олонецкий район;
2 место — Роша Ева, г. Кемь;
3 место — Комлева Наталья, г. Кемь.
Среди школьников с 5 по 9 класс:
1 место — Мельник Максим, г. Сортавала;
2 место — Ермакова Наталья, г. Петрозаводск;
3 место — Мисюкевич Николай, г. Петрозаводск.
В специальной номинации среди школьных лесничеств республики места расположились следующим образом:
1 место — «Карельские волчата» (Пряжинский район) - первое фото;
2 место — «Лесовичок» (Лоухский район);
3 место — «Березка» (Пудожский район).
Призы для победителей и призеров Минприроды Карелии передаст в центральные лесничества. Всех ребят, прошедших во второй этап конкурса, также ждут поощрительные подарки и благодарственные письма.
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия