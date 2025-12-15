В Минприроды Карелии предупредили, что за незаконно срубленную ель можно сесть в тюрьму

В ведомстве напомнили, что за незаконную рубку россиян ждут крупные штрафы, конфискация орудия и срубленной хвойной культуры, а в ряде случаев — уголовная ответственность.

Согласно действующему законодательству, выдача порубочных билетов в Карелии не предусмотрена. За незаконную рубку новогодних елей россиянам грозит не только административная, но и уголовная ответственность.

Размер административных штрафов для граждан составляет от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей.

Если причинённый лесному фонду ущерб превышает 5 тысяч рублей, нарушитель может быть привлечён к уголовной ответственности.

Ежегодно в предновогодний период инспекторы лесничеств Карелии совместно с правоохранительными органами проводят усиленное патрулирование лесов и разъяснительную работу с жителями и гостями республики. Специалисты напоминают об ответственности за незаконную рубку и рассказывают о законных способах приобретения новогодних елей.

Купить ель легально можно на ёлочных базарах, на других торговых площадках республики, у арендаторов лесных участков, ведущих заготовку древесины, а также в Кареллесхозе. Информацию о продаже елей арендаторами лесных участков можно получить в органах местного самоуправления или центральных лесничествах районов и округов.

Если вам стало известно о фактах незаконной рубки, сообщите об этом по телефону прямой линии лесной охраны Карелии: (8-814-2) 55-55-80.