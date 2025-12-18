В Минприроды Карелии призвали не трогать оставшихся зимовать лебедей

Жители Карелии публикуют призывы помочь лебедям, которые не улетели на юг и сейчас живут на водоемах. В Минприроды объяснили.

В соцсетях жители Карелии активно призывают как-то помочь диким лебедям, которые по каким-то причинам не смогли улететь на юг. Одну птицу заметили на озере Маткачи, другую — на озере Мунозеро.

В Минприроды Карелии просят граждан не тревожить птиц. Вмешательство в жизнь лебедей может только навредить им.

— Лебеди — птицы не только красивые, но и сильные. Они хорошо приспособлены к зимним условиям и способны самостоятельно переживать холод. Если птица сидит на льду или берегу, поджав лапы, это естественное поведение в целях экономии энергии, а не признак беды, — пояснили в ведомстве. — Плотное оперение и достаточный жировой запас позволяют лебедям сохранять тепло даже при низких температурах. Лапы птиц имеют минимальное количество кровеносных сосудов, что снижает теплопотери.В Минприроды также напомнили, что подкармливать лебедей, особенно хлебом, не стоит — это опасно для их здоровья и может повлечь гибель животного. Не стоит также делать полыньи или иным образом вмешиваться в природные процессы и жизнь птиц. Лебеди не глупы — они сами находят корм и при необходимости меняют место зимовки.

В ведомстве напомнили также, что самостоятельное изъятие диких животных из природы запрещено и может повлечь административную или уголовную ответственность. Отловленная птица получает большой стресс, от которого может погибнуть — не стоит «причинять добро».

