В Минприроды Карелии прокомментировали рубки в Медвежьегорском районе

Информация о рубках в районе деревни Лобское появилась в соцсетях.

О масштабных рубках рассказали местные жители. По их словам, работы начались 31 мая.

«Комок в горле от увиденного. Наш лес рубят под корень. В километре от деревни Лобское, в сторону Волозера рубят лес. Сосновые боры вокруг деревни истребляют в пень», -рассказала местная жительница.

Марина Любская сняла и выложила видео на своей странице в ВК.

Информацию прокомментировали в Минприроды Карелии. Чиновники сообщили, что заготовка древесины в районе деревни Лобское не затрагивает особо защитные участки лесов.

Заготовку древесины в данном месте ведет компания ООО «Русский Лесной Альянс» на основании договора аренды лесного участка, проекта освоения лесов, который прошел государственную экспертизу, и поданной лесной декларации.

«Вырубка ведется на расстоянии порядка 2 км от деревни Лобское. Она не затрагивает особо защитные участки леса (ОЗУ), выделенные вокруг населенного пункта, в границах которых запрещено проведение рубок лесных насаждений. После окончания заготовки древесины арендатор лесного участка проведет лесовосстановление — по проекту запланирована посадка сеянцев сосны на всей площади», — рассказали в ведомстве.

В ближайшее время на место выедут представители Медвежьегорского центрального лесничества, арендатора лесного участка и местных жителей для проверки соблюдения норм лесного законодательства.